1 Alltagsbegleiter: die Schutzmaske gegen Coronaviren. Foto: Bein

Auch über das Wochenende gab es Neuinfektionen in der Region um Villingen-Schwenningen.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Gesundheitsamt meldet die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis – seit Freitag stieg die Zahl der seit Pandemiebeginn Infizierten auf 11 201 (+92 im Vergleich zum Freitag).

Gleichzeitig gelten 10 572 Personen als genesen (+122) und flossen bis dato 215 Todesfälle in die regionale Corona-Statistik ein (+0). Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 414 Personen (-30), 91 Personen davon sind vollständig geimpft. Mit Stand zum Sonntag, 19. September, wurden 3595 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet.

Von den aktuell 414 an Covid-19 Infizierten sind 271 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen, alle diese Fälle sind Delta-Varianten. Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Montag 26 am Coronavirus erkrankte Personen – sieben Coronapatienten müssen intensivmedizinisch behandelt werden, davon werden drei invasiv beatmet. Von den aktuell 48 Intensivbetten im Kreis insgesamt sind 43 belegt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Region wird aktuell mit 132,0 angegeben (Stand: Sonntag, 16 Uhr), am Freitag lag dieser Wert bei 129,2 (Quelle: Landesgesundheitsamt).