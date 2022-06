1 In den untersuchten Proben dominiert die neue Variante aktuell noch nicht. Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

Die für die Infektionswelle in Portugal verantwortliche Omikron-Untervariante BA.5 könnte in etwa vier Wochen auch in Baden-Württemberg dominieren. „Aufgrund des kontinuierlichen Anstiegs ist davon auszugehen, dass BA.5 in vier Wochen mehr als 50 Prozent der Nachweise ausmacht und insofern die vorherrschende Variante sein wird“, teilte das Sozialministerium auf Anfrage mit. Zuletzt sei in 2,08 Prozent der sequenzierten Proben im Land BA.5 nachgewiesen worden.

Aktuell dominieren andere Untervarianten. Diese nehmen jedoch laut dem Sozialministerium seit einigen Wochen leicht ab. Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) gehe von einem erheblichen Anstieg der neuen Untervarianten in den kommenden Wochen aus. Das Wachstum sei wahrscheinlich auf die Fähigkeit zurückzuführen, sich dem Immunschutz durch eine Impfung oder Infektion zu entziehen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nannte BA.5 „keine besonders gefährliche Variante“, auch wenn sie ansteckender sei als bisher verbreitete Omikron-Untervarianten.

Droht eine Sommerwelle?

BA.5 sorgt aktuell für eine Infektionswelle in Portugal. Ob mit der Ausbreitung auch in Deutschland die Infektionszahlen auf breiter Front ansteigen werden, ist noch unklar. Zuletzt hatte die Inzidenz leicht angezogen. Allerdings liefert sie kein vollständiges Bild der Infektionslage.

