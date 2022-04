1 Das SRH-Krankenhaus in Oberndorf ist weiterhin aufnahmefähig. Foto: Danner

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Auf der Webseite des Landratsamtes in Rottweil steht, dass im SRH-Krankenhaus in Oberndorf keine Aufnahme von Covid-Patienten mehr möglich ist. Was hat es damit auf sich? Unsere Redaktion hat beim SRH-Krankenhaus und der Helios Klinik zur aktuellen Corona-Situation nachgefragt.















Link kopiert

Kreis Rottweil - Ohne Maske einkaufen gehen, keine Abstandsregelungen mehr, eine unbegrenzte Anzahl an Personen bei Feierlichkeiten – ein großer Teil der Normalität ist nach Jahren des Verzichtes wieder zurückgekehrt. Aber trotzdem: Die Gefahr an Corona zu erkranken besteht noch immer. Auf der Webseite des Landratsamtes Rottweil steht, dass im SRH-Krankenhaus in Oberndorf keine Covid-Aufnahme mehr möglich ist. Was hat es damit auf sich? Unsere Redaktion hat nachgeforscht.