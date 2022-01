1 Die 1000 rückt immer näher im Landkreis Rottweil. Am 23. Januar beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz 937,5. Foto: © Thaut Images - stock.adobe.com

Die 1000 rückt im Landkreis Rottweil bei der Sieben-Tages-Inzidenz pro 100 000 Einwohner immer näher. Wie das Landesgesundheitsamt am späten Nachmittag des 23. Januar mitteilte, beträgt der Wert 937,5.















Link kopiert

Kreis Rottweil - Ein weiterer Todesfall ist ebenfalls vermerkt. Am 21. Januar lautete der Wert noch 767,7. Mittlerweile hat die Behörde acht Landkreise im vierstelligen Bereich notiert. Waldshut mit 1158 ist "Spitzenreiter". Der Landesdurchschnitt liegt bei 854,4. In Rottweils Nachbarschaft lauten die Werte: in Freudenstadt 561,8, in der Ortenau 1019,7, im Schwarzwald-Baar-Kreis 652,5, in Tuttlingen 851,2 und im Zollernalbkreis 784,3.