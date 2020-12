Corona im Kreis Freudenstadt Vierten Tag in Folge Inzidenz größer als 200

Freudenstadt - Am Samstag, 12. Dezember, wurden dem Landratsamt Freudenstadt 22 Neuinfektionen gemeldet. Die betroffenen Personen sind in Alpirsbach (plus eins), Dornstetten (plus zwei), Eutingen im Gäu (plus zwei), Freudenstadt (plus sechs), Glatten (plus zwei), Grömbach (plus eins), Horb (plus drei), Pfalzgrafenweiler (plus drei) und Waldachtal (plus zwei) wohnhaft.

Stand Samstag gab es 332 (minus 70) akut infizierte Personen im Landkreis. Am Sonntag, 13. Dezember, kamen weitere 46 Meldungen hinzu. Die betroffenen Personen wohnen in Baiersbronn (plus vier), Dornstetten (plus zwei), Eutingen im Gäu (plus neun), Freudenstadt (plus fünf), Glatten (plus eins), Horb (plus 13), Pfalzgrafenweiler (plus vier), Seewald (plus ein) und Waldachtal (plus sieben).