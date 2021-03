1 Die Zahl der Corona-Infizierten nimmt auch im Kreis wieder zu. Foto: dpa

Am Samstag meldete das Landratsamt noch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 34,7, am Sonntag schon von 39,7 – für die jeweils bis zum Vortag insgesamt gemeldeten Fälle.

Kreis Freudenstadt - Dies waren am Freitag acht und am Samstag einer. Die betroffenen Personen wohnen in Dornstetten, Horb (jeweils drei) Alpirsbach, Freudenstadt und Pfalzgrafenweiler (jeweils eine).

123 Infizierte in Isolation

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getesteten Personen erhöht sich somit auf 3351. Die Zahl der aus der Isolierung Entlassenen beträgt nach Angaben des Landratsamts 3108 (plus acht). 123 (plus eine) akut infizierte Personen im Landkreis befinden sich in Isolierung. Von ihnen kommen 29 aus Freudenstadt, 23 aus Baiersbronn, 18 aus Horb, 13 aus Dornstetten, elf aus Pfalzgrafenweiler, acht aus Eutingen, je vier aus Loßburg und Waldachtal, je drei aus Alpirsbach und Empfingen, zwei aus Glatten sowie jeweils eine aus Bad Rippoldsau-Schapbach, Grömbach, Schopfloch, Seewald und Wörnersberg.

Bei inzwischen 25 Infizierten wurden von den Laboren Mutationen nachgewiesen: 23 britische und eine südafrikanische Variante, eine weitere Variante wird noch untersucht. Davon befinden sich acht Personen noch in Isolation und täglicher Überwachung, weitere Infektionsfälle werden noch auf mutierte Viren untersucht. Die Zahl der positiv getesteten Verstorbenen bleibt bei 120.