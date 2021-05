Fünf Neuinfektionen wurden dem Landratsamt am vergangenen Dienstag, 25. Mai, gemeldet. Die betroffenen Personen sind in Horb (plus zwei), Loßburg (einer) und Pfalzgrafenweiler (zwei) wohnhaft. Eine Korrektur musste bei einer in Waldachtal gemeldeten Person vorgenommen werden (minus einer).