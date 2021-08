1 Die Inzidenz im Kreis Freudenstadt liegt bei 9,3. Foto: Weihrauch

Eine Neuinfektion mit Corona meldet das Landratsamt Freudenstadt für den Zeitraum von Samstag bis Montag.

Kreis Freudenstadt - Die betroffene Person wohnt in Pfalzgrafenweiler. Seit Beginn der Pandemie gab es im Kreis 5493 positiv getestete Personen. Aus der Isolierung wurden 5323 Personen (plus zwei) entlassen. Neun (minus eine) akut infizierte Personen befinden sich in Isolierung. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug laut Landesgesundheitsamt am Dienstag 9,3.