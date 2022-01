1 Die Zahl der Neuinfektionen im Kreis Calw schießt nach oben. Foto: dpa

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist gegenüber dem Vortag massiv gestiegen. Waren es am Montag noch 140 neue Fälle, so meldete das Calwer Landratsamt am Dienstag 186 Neuinfektionen.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Kreis Calw - Im Landkreis Calw wurden laut Calwer Landratsamt am 11. Januar 186 neue Infektionen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) gemeldet. Zusätzlich wurden dem Gesundheitsamt 37 positive Antigen-Schnelltests gemeldet. Diese sind jedoch nicht für die Berechnung der 7-Tage-Inzidenz relevant. Wie schon am Montag entfallen die meisten Fälle auf Nagold. Dort zählte man 47 Neuinfektionen. In Calw waren es 39, in Bad Liebenzell 18. Es folgen Altensteig (16), Althengstett (11), Schömberg (10), Bad Wildbad, Dobel und Wildberg (je 9), Ebhausen und Bad Herrenalb (je 8) und Neubulach (6). Laut Landesgesundheitsamt, das am Dienstagabend seine Zahlen veröffentlichte, ist auch die Inzidenz im Kreis Calw nach oben geschossen – auf nun 348,4. Am Montag lag sie noch bei 278,5.

Auf der Website des Landkreises Calw unter www.kreis-calw.de/corona steht ein Corona-Dashboard zur Verfügung. Dieses liefert alle Zahlen, Daten und Fakten rund um die Entwicklung der Corona-Fallzahlen im Landkreis Calw.