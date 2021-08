1 Das Impfmobil des Impfzentrums ist wieder unterwegs im Kreis. Foto: Fritsch

Im Landkreis Calw wurden am 13. August sechs neue Infektionen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) gemeldet. Drei Fälle betreffen Schömberg, zwei Nagold und einer Calw. Zusätzliche positive Antigen-Schnelltests wurden nicht gemeldet. Das Robert Koch-Institut gibt die Inzidenz mit 16,3 an, das Landesgesundheitsamt mit 17,0.

Kreis Calw - Das Impfmobil des Kreisimpfzentrums ist am Samstag, 14. August, von 9 bis 11 Uhr in Calw am Markt vor der Stadtinformation und von 12 bis 14 Uhr in Calw beim Kömpf Baumarkt, sowie von 15 bis 17 Uhr in Neubulach am Campingplatz. Am Sonntag, 15. August, macht das Mobil von 10 bis 14 Uhr in Schömberg beim Naturmarkt Station.