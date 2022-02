1 Im Kreis Calw liegt die Inzidenz jetzt über 1500. Foto: dpa

Im Kreis Calw wurden am Donnerstag 530 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das führt dazu, dass die Inzidenz den Wert von 1500 überschreitet.















Kreis Calw - Im Landkreis Calw wurden am 3. Februar 530 neue Infektionen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) gemeldet. Aufgrund der aktuellen Lage werden positive Schnelltests in der Mitteilung des Landratsamtes nicht mehr gesondert aufgeführt.

Die meisten neuen Fälle gibt es in Nagold mit 79, dicht gefolgt von Calw mit 73. In Ebhausen gibt es 41 neue Fälle, in Altensteig und Wildberg jeweils 35, in Bad Wildbad 33, in Schömberg 30, in Bad Liebenzell 26, in Bad Herrenalb 25, in Haiterbach 22, sowie in Althengstett und Gechingen je 20.

Das Robert-Koch-Institut hatte am Donnerstagmorgen eine Inzidenz von 1479,2 gemeldet, das Landesgesundheitsamt legte am Donnerstagabend einen Wert von 1520,5 vor.

Auf der Website des Landkreises Calw unter www.kreis-calw.de/corona steht ein Corona-Dashboard zur Verfügung. Dieses liefert alle Zahlen, Daten und Fakten rund um die Entwicklung der Corona-Fallzahlen im Landkreis Calw.