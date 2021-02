Am Montag endet die Ausgangssperre

Darauf haben viele Menschen gewartet: Am 1. März endet im Kreis Calw die coronabedingte Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr.

Kreis Calw - Das teilte das Calwer Landratsamt am Freitagnachmittag mit. Die sinkenden Fallzahlen, eine Entspannung der stationären Situation und ausbleibende größere Ausbruchsgeschehen machen laut Mitteilung der Behörde diese Entscheidung möglich.

Um das Infektionsgeschehen weiterhin eindämmen zu können, arbeitet der Landkreis Calw zusammen mit dem Roten Kreuz derzeit an einer Schnellteststrategie, die Mitte nächster Woche starten soll. "Ich bin froh, dass wir nach Analyse des aktuellen Infektionsgeschehens diesen Schritt machen können, der mit erheblichen Einschränkungen für die Bürger im Landkreis Calw verbunden war. Wir arbeiten weiterhin an der Umsetzung der Impfstrategie und werden zusätzlich das Schnelltest-Angebot im Landkreis ausweiten", so Landrat Helmut Riegger.