Kripo ermittelt 75-jähriger Vermisster aus Villingen tot aufgefunden

Trauriges Ende einer Vermisstensuche am Montag in Villingen: Ein 75-Jähriger, den man am Morgen als vermisst gemeldet hatte, ist am Nachmittag tot aufgefunden worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.