1 Das Familienzentrum St. Franziskus in Dauchingen musste am Montag schließen. Foto: © lithiumphoto – stock.adobe.com

Wegen mehrerer Infektionen mit dem Coronavirus schließt das Familienzentrum St. Franziskus in Dauchingen für mindestens eine Woche.















Dauchingen - Aufgrund von 26 Corona-Fällen musste das Familienzentrum St. Franziskus in Dauchingen am Montag schließen. Das teilte Andrea Fischer von der Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden mit. Sowohl Kinder als auch Mitarbeiter seien an dem Virus erkrankt. "Über das Wochenende kamen täglich Fälle dazu", muss Fischer feststellen. Deshalb wurde die Einrichtung am Montagmorgen geschlossen und die Kinder, die bereits in einer Notgruppe betreut wurden, wieder nach Hause geschickt. Auch wenn nicht alle der Gruppen so extrem betroffen seien, könne aufgrund des Personalausfalls die Betreuung nicht aufrecht erhalten werden, ohne die Gruppen zu durchmischen. "Wir werden die Einrichtung die ganze Woche geschlossen lassen", sagt Fischer. Ziel sei es, ab kommendem Montag den Betrieb wieder aufzunehmen – sofern genug Mitarbeiter da sind, meint Fischer.