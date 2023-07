„Manege frei“ heißt es derzeit wieder beim Circus Paletti, der seine Zelte in in der Stadt im Landkreis Emmendingen aufgebaut hat. Bis einschließlich kommenden Samstag gibt der Amateurzirkus beim Leichtathletikplatz zwei Vorstellungen am Tag. Das rund 100-köpfige Zirkusteam hat wieder 17 Darbietungen – von Artistik über Clownerie, Jonglage, Tierdressur, Tanz, bis hin zu Zauberei – einstudiert. So begrüßt Zirkusdirektor Stefan Fehrenbach nicht nur am Eingang die Besucher persönlich, sondern bereits die ganz kleinen Palettis, von denen manche erst seit Kurzem laufen können, machten bei der Show mit und zeigten bei der Premiere am Samstag, dass der Zirkusnachwuchs bei den Palettis gesichert ist.

Der Circus Paletti gastiert derzeit in Herbolzheim. Bereits bei der Premiere wurde einiges geboten. Foto: Decoux

Aber auch die Tiere des Zirkus zeigen Einsatz: Bei einer Tierdressur-Nummer führen drei Ziegen allerlei Kunststücke vor. Bei der Eröffnung gab es für die gelungenen Stückchen entsprechend für die tierischen Akteure mehrmals Leckerlis von ihren Dresseurinnen als Belohnung.

Bei der Premiere in Herbolzheim am Samstag gab es ordentlich Leckerlis für die Ziegen der Tierdressur-Nummer. Foto: Decoux

Sowohl bei der Leiterakrobatik als auch am Trapez oder beim Einrad- und Kunstradfahren: Die Amateure des Zirkus wussten mit Körperbeherrschung zu beeindrucken, ebenso mit den vielen verschiedenen Kostümen inklusive Piratenoutfits und Zylindern. Teil des vielfältigen artistischen Programms war auch Hochseilartistik über der Manege mit vier Himmelsakrobaten.

Hochseilartistik vom Anfang an im Programm des Circus Paletti mit dabei

Gerade diese Disziplin ist ein wichtiger Teil der Tradition des Zirkus: Denn mit einer Hochseilnummer von Alois Goth und Peter Frey begann die Geschichte des Circus Paletti vor 34 Jahren, so die Moderatorinnen Ruth und Lisa Frey, die das Publikum durch das zweistündige Programm führten. Zwischen den verschiedenen Nummern sorgten Clowns mit ihren Späßen für Heiterkeit.

Die Zuschauer verfolgten die Show von der neuen Tribüne aus.. Foto: Decoux

Besonderes Flair bietet der Amateurzirkus nicht nur mit seinen jungen Mitgliedern, sondern auch dadurch, dass die Show komplett unter freiem Himmel stattfindet. Hier gibt es eine Neuerung bei den Palettis: Eine Tribüne, von der die Besucher die Darbietungen der Zirkusartisten von weiter oben betrachten können.

Geschichte und Termine

Der Circus Paletti

wurde 1989 von den beiden Hochseilartisten Peter Frey und Alois Goth gegründet. Aus dem Ettenheimer „Bärenbrunnenfest“ heraus wuchs nach und nach eine bunte Schar zirkusbegeisterter Hobby-Artisten. Aktuell hat der Verein 120 Mitglieder.

Die Aufführungen

in Herbolzheim finden bis Samstag, 5. August, täglich um 15 Uhr und 20 Uhr statt. Einen kostenlosen Workshop gibt es am Sonntag, 30. August.