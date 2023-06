Blumen, die im Harlekinmuster angeordnet sind, akrobatische Darbietungen und Marionettentheater: Unter dem Motto „Manege frei!“ verwandeln sich Lahrs Straßen bei der diesjährigen Chrysanthema wieder in ein Blütenmeer. Von Samstag, 21. Oktober, bis Sonntag, 5. November, wird Besuchern in der Altstadt ein täglich wechselndes Programm geboten (siehe Info).

„Wir werden mit dem Motto viel Spaß haben“, zeigte OB Markus Ibert bei der Pressekonferenz Vorfreude. Er richtete seinen Dank besonders an die Betriebe, Unterstützer und Sponsoren, ohne die die Veranstaltung nicht organisiert werden könne. „Das Motto ist für uns jedes Jahr ein wichtiger konzeptioneller Baustein“, erklärte Martina Mundinger vom Lahrer Stadtmarketing.

So seien die Programmpunkte, etwa die Artistik-Variété Show „Circolino“ aus Freiburg oder die Sonderausstellung „Marionetten als Kunstform“ sowie die Blumenarrangements, die wieder in der ganzen Innenstadt aufgebaut werden, thematisch darauf abgestimmt.

45 Vereine sind beteiligt

45 Vereine aus Lahr und Umland sind am Programm und den Ständen auf der Blumenschau beteiligt. Besonders den TV Lahr, den Lahrer Kulturkreis und den Waldkindergarten Flitzebogen hob Friederike Ohnemus vom Stadtmarketing hervor. „Der Waldkindergarten ist das Herzstück der Chrysanthema für Kinder.

Auch dieses Jahr wird es wieder viele Angebote wie Kerzen ziehen oder Stockbrot herstellen geben“, erklärte sie. Neu dabei ist in diesem Jahr ein Tag extra für Familien am Montag, 30. Oktober. Über die gesamte Innenstadt verteilt soll es an diesem Tag Angebote für Kinder, Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten geben, außerdem reduzierte Preise für Kinder an den Fahrgeschäften auf dem Rathausplatz.

Im vergangenen Jahr waren die Blumeninstallationen erstmals in den Abendstunden beleuchtet worden. „Daran halten wir fest und setzen die Chrysanthemen wieder mit Licht in Szene“, erklärte Richard Sottru, Leiter der Abteilung Öffentliches Grün und Umwelt, der mit seinem Team auf der Chrysanthema dafür sorgt, dass alles bunt blüht. Auch bei der Planung der Themenbeete hat man sich offenbar am Motto orientiert, Motive wie Jonglage, Clownskostüme, Akrobaten und Magie tauchen auf.

Um den Verbrauch zu minimieren, erhalten die Chrysanthemen über Tröpfchenbewässerung ihre Flüssigkeit. „Wir benutzen außerdem ein Minimum an Pflanzenschutzmitteln“, so Sottru, der nach dieser Chrysanthema im wahrsten Sinne des Wortes die Manege frei macht. „Das dürfte meine letzte gewesen sein“, erklärte er bei der Pressekonferenz. „Es geht 2024 auf jeden Fall weiter. Allerdings ohne den Vater der Chrysanthema“, so Ibert zu Sottrus Ankündigung.

Das Programm über die zwei Wochen

Samstag, 21. Oktober:

Eröffnung der Chrysanthema, 14 bis 17 Uhr

Sonntag, 22. Oktober:

Schlagerparty mit Reiner Kirsten, 14 bis 17 Uhr; Verkaufsoffener Sonntag, 13 bis 18 Uhr

Montag, 23. Oktober:

Sebastian Niklas Duo, 14 bis 16 Uhr

Dienstag, 24. Oktober:

Kochstudio, 14 bis 15.30 Uhr

Mittwoch, 25. Oktober:

Armand Geber Trio, 14 bis 16 Uhr

Donnerstag, 26. Oktober:

Tai Chi am Urteilsplatz, 11 bis 11.20 Uhr; Der Regionale Naturduftstrauß, 14 bis 15.30 Uhr; Tanzleben Lahr, 16 bis 17 Uhr

Freitag, 27. Oktober:

Szenisches Spiel zur Chrysanthema, 14 bis 14.20 Uhr; Klavierklassen der Städtischen Musikschule, 14.30 bis 15.30 Uhr; Philipp Zink + Shark, 18 bis 22 Uhr; Chrysanthema bei Nacht, 10 bis 22 Uhr

Samstag, 28. Oktober:

Akrobatik-Show, 14 bis 16 Uhr

Sonntag, 29. Oktober:

Ökumenischer Gottesdienst, 10 bis 11 Uhr; Großer Tag der Blasmusik, 12 bis 17 Uhr

Montag, 30. Oktober:

Großer Familientag auf der Chrysanthema: Zirkus Lahrifahri, 14 bis 15 Uhr; Tanzleben, 15 bis 16 Uhr; Badenova Kindertheater, 16 bis 17 Uhr; Marionettentheater auf dem Urteilsplatz, 15 bis 16 Uhr; Kinderschminken und Mitmach-Angebote auf dem Schlossplatz, 14 bis 17 Uhr; Upcycling Basteln auf dem Rathaus Innenhof, 14 bis 17 Uhr;

Dienstag, 31. Oktober:

Linus Colorado & Jeanine, 14 bis 16 Uhr

Mittwoch, 1. November:

Szenisches Spiel: Geschichten der Chrysanthema, 14 bis 14.20 Uhr; Soulfamily 14.30 bis 16 Uhr

Donnerstag, 2. November:

Qi Gong am Urteilsplatz, 11 bis 11.20 Uhr; Dekorative Chrysanthemen-Floristik 14 bis 15.30 Uhr

Freitag, 3. November:

Szenisches Spiel: Geschichten der Chrysanthema, 14 bis 14.20 Uhr; Städtische Musikschule 14.30 bis 15.30 Uhr; TV Lahr Tanz 16 bis 17 Uhr

Samstag, 4. November:

Joe Bawelino & Gige Brunner, 14 bis 15.30 Uhr; Zoeller Network Band, 17 bis 19 Uhr

Sonntag, 5. November:

Just:us, 14 bis 15.30 Uhr; Upside Down, 16 bis 18.30 Uhr; Lichtspektakel & Sektival, 18.30 bis 19.30 Uhr; Verkaufsoffener Sonntag, 13 bis 18 Uhr

Samstag, 28. Oktober, bis Sonntag, 5. November:

Der Waldkindergarten Flitzebogen bietet in der Parkanlage des Rathaus 1 eine „ganz besondere Manege im Grünen“ für alle jungen Besucher der Chrysanthema