1 Der Christkindlesmarkt in Balingen in der Innenstadt Foto: Eyckeler

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung auf den Verlauf des Christkindlesmarktes zurückgeblickt. Kommt es zu einer Neukonzeption?









Link kopiert



Der Balinger Christkindlesmarkt lockte am Wochenende zahlreiche Besucher aus der Kreisstadt und aus dem Umland in die Innenstadt. Insgesamt blickte man weitgehend in zufriedene Gesichter, nun wurde die Veranstaltung im Verwaltungsausschuss thematisiert – und der Ruf nach Veränderung wurde laut.