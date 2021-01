Christbaum steht in Flammen Frau bei Brand in Villingen schwer verletzt

Ein Großaufgebot an Rettungskräfte musste am Freitagabend zu einem Einsatz in der Peterzeller Straße ausrücken. Bewohner eines Hauses in der Nähe der Minigolfanlage meldeten gegen 21 Uhr einen Brand in der Einliegerwohnung. Ersten Angaben zufolge hatte zuvor eine umgestürzte Kerze einen Christbaum in Brand gesetzt. Das Feuer griff dabei schnell auf weitere Teile der Wohnung über. Die Bewohnerin, eine ältere Frau, erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt kam sie mit dem Rettungswagen in ein Klinikum.

Kripo nimmt Ermittlungen auf