Steigende Inzidenzen in Baden-Württemberg Kretschmann kündigt schärfere Corona-Auflagen an

Baden-Württemberg muss den Gürtel wohl wieder enger schnallen. Das kündigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Freitag an. Auch das Thema Schulen – und die hohen Ansteckungszahlen dort – sprach er an.