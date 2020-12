"Charlotts Weihnachtszauber" Aktion für den guten Zweck in Haigerloch

Es gibt dort nämlich eine Menge Kinder, die ihre Eltern – zum Beispiel durch Naturkatastrophen – verloren haben und dann völlig auf sich alleine gestellt sind. Erst jetzt, Mitte November, hat Taifun "Vamco" zugeschlagen und auf den Philippinen mehr als 50 Menschen das Leben gekostet und großen Sachschaden angerichtet.

Gegründet wurde "Christ for Asia" vor über 25 Jahren, inzwischen besteht die Organisation aus rund 60 fest angestellten lokalen Mitarbeitern, die unter anderem in mehreren Heimen Waisen eine Ersatzfamilie bieten, ihnen Sicherheit schenken und in der "Nehemiah School of Opportunities" Bildung ermöglichen.

1000 Kinder auf der Straße

Jede Woche versorgt zudem ein "Outreach-Team" der Hilfsorganisation etwa 1000 Kinder auf der Straße mit warmen Mahlzeiten. Dazu besucht es in Cebu City regelmäßig neun verschiedene Plätze, zum Beispiel auf dem Markt, in Armenvierteln, bei der Müllkippe oder in Friedhofsnähe. Sie bekommen aber nicht nur Suppen, sondern auch medizinische Betreuung und Wundbehandlung.

Über Freunde ist Juliane Haid auf die Arbeit von "Christ for Asia" aufmerksam geworden und weil auch diesem Verein im Corona-Jahr 2020 viele Veranstaltungen und damit Einnahmequellen weggebrochen sind, will sie etwas für die Organisation tun. Nun hofft sie, dass ihre Aktion auf die entsprechende Resonanz stößt und das Suppenangebot gut angenommen wird.

Jammern und Trübsal blasen im Lockdown ist ohnehin nicht das Ding der gelernten Hotelfachfrau. Mitten in der für die Gastronomie so schwierige Zeit hat sie die Ärmel hochgekrempelt und das charakteristische Fachwerkhäuschen im Städtchen, in dem es im Sommer 2017 gebrannt hatte, innen und außen auf Vordermann gebracht.

Hilfsgelder sind bei ihr schnell geflossen

"Eigentlich war ich über den Lockdown gar nicht so traurig. So ließ sich der ganze Schmutz und Dreck richtig wegmachen und aus dem Haus was Tolles machen", sagt sie. Auch die zugesagten Hilfsgelder für die Gastronomie seien bei ihr schnell geflossen. Sie hatte nicht das Gefühl, hängen gelassen worden zu sein.

Mittlerweile ist auch das Gerüst an der Fassade wieder weg und es wurde zusätzlich ein Schriftzug angebracht, den man sogar in der tief unter dem Café liegenden Haigerlocher Unterstadt wahrnimmt. So geht für Juliane Haid ein aufregendes Jahr zu Ende, und sie freut sich darauf, im neuen Jahr mit dem "Charlott" richtig durchstarten zu können.