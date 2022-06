Alba in Verzug – Müllabfuhr ist sogar an Fronleichnam unterwegs

2 Spalier am Straßenrand: Diese Tonnen warten tagelang darauf, geleert zu werden. An Fronleichnam ist es dann zumindest für die blauen Papiertonnen soweit. Foto: Otto

Müllchaos im Kreis Rottweil: Nicht geleerte Mülltonnen stauten sich in den vergangenen Tagen an den Straßen. Alba geriet enorm in Verzug – letztlich wurde zu außergewöhnlichen Maßnahmen gegriffen.















Kreis Rottweil - Über Tonnen, die einen Tag später geleert werden, regt sich im Landkreis Rottweil wohl kaum jemand mehr auf. Die vergangene Feiertags-Woche aber hatte es in Sachen Müllentsorgung in sich – und der Ärger ist entsprechend groß: In manchen Gemeinden stauten sich die Tonnen aller drei Müllsorten an der Straße, bei Nachholfahrten wurden erneut Straßenzüge vergessen, Gelbe Säcke blieben tagelang liegen, weshalb sich Tiere an den Säcken zu schaffen machten. Die Folge: verstreuter Müll auf den Straßen und in Wald und Flur.