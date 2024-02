Chance in Hechingen: Was sich die Firma Diebold von der Azubimesse erhofft

Was sich die Firma Diebold von der Azubimesse erhofft

Chance in Hechingen

1 Industriemechaniker- oder mechanikerin ist ein Ausbildungsberuf, für den mehrere Firmen bei der Bildungsmesse Chance Lehrstellen anbieten. Nils Grüssel lernt ihn bei der Junginger Firma Diebold. Die unglaubliche Präzision, die hier erzielt wird, begeistert ihn. Foto: Klaus Stopper /Klaus Stopper

Die Junginger Firma Diebold exportiert Spezialmaschinen und -teile in alle Welt. Eine unvorstellbare Präzision ist dafür Voraussetzung. Bei der Ausbildungsmesse Chance in Hechingen sucht auch Diebold junge Leute, die sich davon faszinieren lassen.









Diebold aus Jungingen ist eine der vielen Firmen der Region, die sich am Donnerstag, 21. März, in der Hechinger Stadthalle präsentieren. Darunter einige gängige Berufe, die man kennt, beispielsweise aus dem kaufmännischen Bereich. Aber es gibt auch die weniger bekannten, die aber faszinierende Chancen bieten können. Beispielsweise die Ausbildung zum Industriemechaniker oder -mechanikerin. Drei bis vier solche Lehrstellen bietet Diebold pro Jahr an. Wer diesen Beruf ergreifen möchte, verschreibt sich einer faszinierenden Präzision.