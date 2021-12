2 Vanessa Mai und Partner Andreas Ferber bei der Serie Foto: YouTube/Amazon Prime Video Deutschland

Freudenstadt - Wie fühlt es sich an, wenn man untertauchen muss, sich ständig paranoid umschaut und ein beinahe krankhaftes Misstrauen entwickelt, da man von einem Team aus Profi-Ermittlern gnadenlos durch ganz Deutschland gejagt wird?

Diese Erfahrung haben zehn Promis in der Amazon-Serie „Celebrity Hunted“ gemacht. Für Boxweltmeister Wladimir Klitschko, Schauspieler Axel Stein, Model Stefanie Giesinger und Co. heißt es in der sechsteiligen Staffel: Beine in die Hand nehmen und nicht erwischen lassen. Mit auf der Flucht befinden sich auch Schlagersängerin Vanessa Mai, die vor gut einem Jahr in Donaueschingen bei „Verstehen Sie Spaß?“ reingelegt worden ist, zusammen mit Ehemann und Manager Andreas Ferber.

Die 29-Jährige und ihren Partner zieht es dabei von Hamburg (dem Startpunkt für alle Celebrities) über mehrere Zwischenhalte und mithilfe kurioser Tarnungen sogar bis in den Schwarzwald, wo sie nicht ins Visier der „Fahnder“ geraten wollen.

Celebrity Hunted: Worum geht’s in der Show?

Wer kennt nicht den Film „Catch Me If You Can“ mit Oscar-Preisträger Leonardo Di Caprio? Hochstapler Frank Abagnale betrügt sich in dem Klassiker erfolgreich durch das Leben und wird deswegen natürlich unter immensem Aufwand von der Polizei gejagt.

Die zehn Prominenten in der Reality-Adventure-Serie „Celebrity Hunted“ sind zwar keine Betrüger, doch sie haben sich auf ein ähnliches Katz-und-Maus-Spiel eingelassen und müssen zehn Tage alleine oder in Zweierteams unter dem Radar bleiben.

Ex-Sicherheitsberater von Angela Merkel „ermittelt“

Ihnen stehen nur begrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung, und ein professionelles Ermittler-Team, die sogenannten Hunter, unter der Leitung von keinem geringeren als dem ehemaligen Sicherheitsberater von Ex-Kanzlerin Angela Merkel, Erich Vad, versucht den Promis auf die Spur zu kommen und letztlich zu schnappen.

Vanessa Mai taucht im Schwarzwald unter

„Wir haben krasse Ziele, mit denen keiner rechnet“, verspricht der Schlagerstar Vanessa Mai bereits in der ersten Folge dem Publikum. Damit sollte sie recht haben. So kommt das Paar unter anderem in einem original Kölner Brauhaus unter, taucht in verlassenen Fabrikhallen unter und fährt getarnt in einer Bikergruppe mit, um nicht entdeckt zu werden.

Als die Hunter Mai und Ferber beinahe geschnappt haben, kommt es zu einem kurzfristigen Ortswechsel; und zwar in die Nähe von Freudenstadt rein in den Schwarzwald. Dort versuchen die beiden im Schutz des dichten Waldes ihre Spuren wieder zu verwischen.

Mit Erfolg: Sie nächtigen in einem völlig abgelegenen Baumhaus. Für Mai vielleicht sogar zu abgelegen? „Ich werde nichts mehr trinken und nicht aufs Klo gehen. Ich gehe definitiv hier nicht raus“, macht die Sängerin klar.

Hat Mai etwa Angst vor dem Wolf?

Ja, der Schwarzwald in der Nacht kann schon auch gruselig sein. Oder ist es etwa die Angst vor dem Wolf? Immerhin hat der Wolfsrüde GW852m den Nordschwarzwald als neue Heimat auserwählt. So viel sei aber verraten; weder Wolf noch Hunter schreckten das Team Mai/Ferber in der Nacht auf. Und weil es im Schwarzwald so schön ist, machen die beiden am Morgen danach gleich noch ein wenig Stecke im Kreis Freudenstadt – und zwar Richtung Bad Rippoldsau.

Auf dem Weg erhalten sie Hilfe einer Anwohnerin, die zufällig den Weg der „Flüchtigen“ kreuzt. Mit deren Telefon kontaktieren sie Musikerkollegen und Rapper Fourty, der sie auf einem abgelegenen Parkplatz irgendwo im Großraum Freudenstadt empfängt und die weitere Flucht in Richtung Aspach (Rems-Murr-Kreis), die Heimat der Schlagersängerin, organisiert. Wie diese weitergeht, erfahren die Zuschauer am Freitag (17.12.), dann erscheinen die letzten beiden Folgen der Staffel auf Amazon.

Tom Beck und Axel Stein im Stadion des 1. FC Köln

Ebenfalls auf der Flucht als Teilnehmer der Show sind unter anderem die Schauspieler Tom Beck und Axel Stein. Das Team taucht gemeinsam ab und findet sich im Laufe der Flucht mitten im Stadion des 1. FC Köln wieder.

Auch dabei: Schauspieler Kida Khodr Ramadan, bekannt aus der Erfolgsserie „4 Blocks“, und Rapper Summer Cem. Das vierte Duo besteht aus den beiden Social-Media-Sternchen Diana und Melisa.

Alleine auf der Flucht ist Model Stefanie Giesinger, die das Ermittler-Team vor allem mit kreativen Täuschmanövern austricksen will. Die wohl am akribischsten geplante Flucht hat Ex-Box-Weltmeister Wladimir Klitschko vorbereitet. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber es geht durch die Luft, übers Wasser und in tiefe Abgründe.