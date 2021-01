Caritas in Rottweil Schwangerschaft löst nicht immer Jubel aus

Ein Patentrezept für die Hilfe gibt es nicht, da die Probleme individuell seien. "Manche wissen nicht, wo sie Hilfen oder Unterstützung beantragen können, andere wiederum haben Probleme mit dem Arbeitgeber", sagt Schreiner. "Wichtig ist es gerade in diesen Fällen auch, die Frauen in ihren Rechten zu bestärken und umfassend zu informieren. Wir sind keine rechtliche Stelle, das ist auch klar", so Schreiner.

Das Klientel ist vielfältig und reicht von sehr jungen Frauen bis zu mehrfachen Müttern, Alleinerziehenden und anderen. "Jeder darf unseren Dienst in Anspruch nehmen. Die Beratung ist kostenlos und wir haben Schweigepflicht. Die Gespräche können sogar anonym geführt werden, wenn das jemand möchte", sagt Veronika Schreiner.

Sie bedauert, dass die Hemmschwelle offenbar sehr hoch sei. Dabei sei es wichtig, lieber früher das Gespräch zu suchen, als zu spät. Viele der Klienten würden mehrmals zur Beratung kommen. "Mit einem Gespräch ist es meist nicht getan".

Ein weites Feld an Aufgaben

Aber nicht nur die Gespräche im Büro zählen zu den Aufgaben der Beratungsstelle, sondern auch Aufklärungsstunden an Schulen, Schwangerenkonfliktberatung an der Helios-Klinik sowie Infoabende zum Thema Elterngeld und Elternzeit oder Vorträge in Pflegeinrichtungen zum Thema "Sexualität in der Pflege" – ein weites Feld also. In Schramberg werde regelmäßig auch eine Hebammensprechstunde angeboten.

Rund 290 Erstkontakte verzeichnete die Caritasberatungsstelle im vergangenen Jahr. Das Durchschnittsalter der Frauen liegt bei 28,5 Jahren. Rund 611 Gespräche habe man im vergangenen Jahr geführt.

Sehr wertvoll ist für die vier Mitarbeiterinnen auch, dass sie sich im Team austauschen können. "Es sind zwar gleiche Themen, aber es ist doch jeder Fall anders", betont Veronika Schreiner. Eines habe bei allen Beratungen oberste Priorität: "Es darf nicht vergessen werden, dass es hier um ein Kind geht. Das Kind steht im Mittelpunkt und die Verbindung zwischen Mutter und Kind darf nicht verschütt‘ gehen", sagt Veronika Schreiner. Gemeinsam Lösungen zu finden, sei oberstes Gebot.

Weitere Informationen

Caritaszentrum Rottweil, katholische Schwangerschaftsberatung, Königstraße 47 in Rottweil Telefon 0741/24 61 35 www.caritas-schwarzwald-alb-donau.de