1 Die beliebten Trinkpäckchen von Capri-Sonne werden auf Ebay momentan zu hohen Preisen angeboten. Foto: dpa/Jens Büttner

Auf Ebay stehen derzeit zahlreiche Packungen Capri-Sonne zum Verkauf. Teilweise werden dafür horrende Preise verlangt – denn es handelt sich um die letzen Päckchen mit einem besonderen Detail.

Stuttgart - Normalerweise kostet eine Packung mit mehreren Tüten Capri-Sonne gerade mal ein paar Euro. Auf Ebay wird das beliebte Getränk derzeit aber zu deutlich höheren Preisen angeboten. Für Zehnerpackungen von Capri-Sonne liegt das Startgebot dabei oft über 50 Euro, teilweise sollen 100 Euro oder mehr für die Trinkpäckchen bezahlt werden. Ein Ebay-Nutzer verlangt auf Verhandlungsbasis für eine Packung aus zehn Getränken sogar 699 Euro – sie soll dem neuen Besitzer laut der Anzeigenbeschreibung als Kapitalanlage dienen.

Der Grund für die enormen Preise: Es handelt sich um die letzten Packungen mit dem orangenen Plastikstrohhalm. Denn seit April verkauft Capri-Sonne die beliebten Trinkpäckchen nur noch mit einer Alternative aus Papier. Damit passte sich das Unternehmen an das EU-Verbot von Einwegartikeln aus Plastik an, das seit dem 3. Juli in Kraft ist.

Papierstrohhalme riefen wenig Begeisterung hervor

Bei vielen Fans des Kult-Getränks kam diese Änderung allerdings nicht gut an, wie sich damals bei der Vorstellung des Papierstrohhalmes auf Instagram zeigte. Viele bemängelten dort in den Kommentaren, dass man den neuen Strohhalm nicht richtig in die Packung stecken könne und das Getränk dadurch nur nach Papier schmecken würde.

Teilweise werden nun auch einzelne Plastikstrohhalme auf Ebay verkauft, um die Capri-Sonne wie vor der Änderung trinken zu können. Dabei reichen die Preise von 5 Euro bis zu 50 Euro. Capri-Sonne selbst wollte sich zu den kuriosen Inseraten für die Getränke und Strohhalme auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung nicht äußern. „Wir haben das auch schon beobachtet. Wir möchten es aber nicht weiter kommentieren“, wird das Unternehmen in einem Bericht zitiert.

Capri-Sonne auch billiger auf E-Bay angeboten

Ob letztendlich jemand die hohen Preise für die letzten Päckchen mit dem originalen Strohhalm bezahlen wird, ist fraglich. Denn einige Anzeigen sind auf Ebay bereits seit Anfang Juni eingestellt, ein Abnehmer scheint sich bisher noch nicht gefunden zu haben. Denn es gibt auch einige Verkäufer, die auf der Plattform das Getränk für nur wenige Euro und damit deutlich günstiger anbieten.