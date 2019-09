Cannstatter Volksfest Zur Eröffnung: Was trägt man dieses Jahr auf dem Wasen?

Stuttgart - Eines der größten Volksfeste Deutschlands startet in Stuttgart: Traditionell zapft OB Fritz Kuhn (Grüne) am Freitag (15 Uhr) das erste Fass an und eröffnet damit das 17-tägige Spektakel auf dem Cannstatter Wasen. Die erste Maß Bier soll an Baden-Württembergs Vize-Ministerpräsidenten und Innenminister Thomas Strobl (CDU) gehen, der wie im vergangenen Jahr Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) vertritt.