Ausgelassene Feier nach EM-Sieg Viele Italiener zeigen in Schwenningen ihre Freude bis tief in die Nacht

Nach dem späten Sieg der Squadra Azzurra beim Fußball-EM-Finale gegen England wurde in Schwenningen bis tief in die Nacht gefeiert, was das Zeug hielt – was laut Polizei nicht ganz ohne Folgen für die Fans blieb.