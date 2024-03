„Camping Daheim“ in Triberg: Für Fans von Roadtrips und Nostalgiker

Eine Zeitreise in die 70er-Jahre, um nachzuempfinden, wie sich die Menschen zur Zeit von „Peace, Love and Happiness“ fühlten, die Route 66 von Chicago nach Santa Monica gedanklich herunterbrettern oder sich in Gedanken an die Kultserie „Löwenzahn“ einmal wieder wie ein Kind fühlen – all das ist bei Laura Heim problemlos möglich. Sie betreibt in Triberg im Schwarzwald ein ungewöhnliches Campinghostel: „daHeim“.