Calw Zuhörer starten besinnlich in den Advent

Der Kirchenchor präsentierte, unterstützt von Projektsängern, textgewaltig unter anderem den Kanon für drei Stimmen "Ich will den Herrn loben", als Doppelchor zu je vier Stimmen "Dir, Dir, O Höchster". Und lud bei "Lobe den Herren, den mächtigen König" auch das Publikum zum Mitsingen ein. "Joyful Noise" begann mit "Ihr seid das Licht" und wechselte dann zu den englischsprachigen Texten wie "Hallelujah" und "We believe in God", die vielen bekannt sind.

Begleitet wurden die 13 Sängerinnen am Klavier von Carmen Stander, am Schlagzeug von Peter Schmid und an der Gitarre von Fritz Röcker. Hochkonzentriert bis zum Schluss hatte die Jüngste im Chor die Zuhörer fest im Blick und begleitete ihre Mutter während des gesamten Konzerts.

Den Schwung von "Joyful Noise" griff der Posaunenchor nach dem Wechsel mit "On my Way to Heaven" auf und leitete swingend und volltönig zu "Have a good Time" über. Mancher ertappte sich selbst dabei, wie er mit dem Fuß und dem Kopf wippte oder nickte.

Der Kirchenchor lud bei "Macht hoch die Tür" zum Mitsingen ein und stellte, begleitet von Christa Stolzenburg am Klavier und Marlen Beck an der Altflöte, die Jahreslosung 2018 vor.

Wunderbare Klänge und Lesungen

Ruhig und intensiv erklang diese Flöte zwischen den gesungenen Strophen und erreichte das Publikum mit ihrem klaren Spiel im Herz – auch hier wurde so die Jahreslosung "Ein neues Herz, ein neuer Geist" aufgegriffen.

Nach diesen wunderbaren Klängen und den Lesungen zum Advent wurde zum Abschluss zum "Tochter Zion"­übergeleitet, das von allen drei Chören gespielt und gesungen wurde. Auch hier wurde das Publikum zum Mitsingen eingeladen; mit Gänsehaut-Gefühl endete die diesjährige Geistliche Abendmusik.

Aber, so sagte, es es der Posaunenchorleiter: "Nach der ›Geistlichen Abendmusik‹ ist vor der ›Geistlichen Abendmusik‹".