Calw Wiesen, Weiden und heimische Tiere

Die zwölf Gewinnerfotos werden im Kalender 2019 präsentiert, welcher ab Oktober in den Geschäftsstellen der Raiffeisenbank abgeholt werden kann. Auch das Thema des neuen Fotowettbewerbs für den Kalender 2020, der am 1. Februar beginnt, ist schon bekannt. Die Raiffeisenbank hofft auf zahlreiche Beiträge zum Thema "Urlaub zu Hause in Baden-Württemberg". Ganz neu beim nächsten Fotowettbewerb ist, dass es eine Uploadfunktion für die Teilnehmer geben wird. Außerdem kann man per Voting mitentscheiden, welche Bilder in die Endausscheidung kommen. Am Voting kann jeder teilnehmen – unabhängig davon, ob er sich am Fotowettbewerb beteiligt.