Calw Wichtige und witzige Themen

Susanne Haselbacher, pädagogische Mitarbeiterin im Bildungswerk, ist mit fast 30 Jahren noch recht jung. Aber Alter ist für sie bereits ein Thema. In verschiedenen Veranstaltungen im Kirchenbezirk Neuenbürg lädt sie zum Nachdenken über das Alter und den Umgang mit der Zeit ein. "Die Männer und der Baumarkt" ist ein interessantes Kapitel gelebter Gegenwartskultur. Der Stuttgarter Schuldekan Søren Schwesig und der Ulmer Münsterpfarrer Peter Schal-Ahlers geben als Kabarettisten in Althengstett Einblick in eine Welt jenseits der Kirchenbänke. In Altensteig spielt das Thema "Nachhaltigkeit" an den Beispielen Wohnung und Kleidung eine Rolle, während in Nagold der Umgang mit Stress beim ökumenischen Männervesper im Blick ist. An den 200. Geburtstag von Karl Marx erinnert ein Abend in Calw-Altburg.