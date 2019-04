Calw Verkaufsoffener Sonntag gut besucht

Von der Lederstraße über den Marktplatz bis in die Badstraße waren am Sonntag viele Calwer und auswärtige Besucher in der Hesse-Stadt unterwegs. "Mit dem Wetter haben wir mal wieder Glück", freute sich der Vorsitzende des Gewerbevereins, Jürgen Ott. So eine Aktion sei immer viel Arbeit, aber wenn das Wetter mitspiele und alles so gut laufe wie dieses Mal, lohne sich der Aufwand. "Da stecken mehrere Wochen intensive Vorbereitung drin", berichtete der Fachgruppenleiter für die Innenstadt, Florentin Vögele.

Passend zum Thema boten die Gastronomen gesunde Gerichte an. Die Besucher konnten sich aber auch an den zahlreichen Essensständen stärken. "Die Bratkartoffeln hier sind grandios", schwärmte ein älterer Herr aus Weil der Stadt am Stand von Mann und Mode. Und natürlich war Eis bei dem guten Wetter sehr beliebt. Die Stärkung hatten die Besucher auch nötig. Denn gemäß des anderen Teils des Mottos luden viele Stände zum Mitmachen ein.

Bei der AOK konnte man seine Reaktionsgeschwindigkeit testen. Zudem gab es eine Karte, die man sich im ganzen Stadtgebiet abstempeln lassen musste, um an einem Gewinnspiel teilnehmen zu können. "Besonders die Kinder sind da mit Eifer dabei", freute sich Ozcan Akbal von der AOK. Auch am Stand der ENCW war körperliche Betätigung gefragt. Auf einem Fahrrad mussten Kilometer gesammelt werden. Die elfjährige Zeynep und ihr Cousin Kian strampelten munter drauf los. "Das ist schon ganz schön anstrengend", fanden die Kinder. Aber für jeden geradelten Kilometer spendet die ENCW Geld für einen guten Zweck. Der TSV Calw präsentierte in seinem Sportzentrum, ebenfalls eine Stempelstation, seine Fitnessangebote. Am Stand von McShape konnten Besucher mit etwas Glück Gratismitgliedschaften am Glücksrad gewinnen.