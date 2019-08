Calw Vandalen auf Spielplatz am Werk

Immer wieder, gerade in den Sommermonaten, werden öffentliche Plätze zur Zielscheibe von zerstörungswütigen Unbekannten. Was bleibt, sind oftmals Graffiti-Schmiereien oder kaputte Spielgeräte. Im jüngsten Fall auf dem Heumadener Abenteuerspielplatz musste ein Baum dran glauben. Eine Zeugin berichtet.

Am Montagabend, 29. Juli, war die Calwerin, deren Name sie nicht der Öffentlichkeit preisgeben möchte, mit ihrer Tochter, deren Freundin und dem Hund auf dem Spielplatz in Heumaden. Gegen 21.20 Uhr wollten sie sich gerade auf den Heimweg machen, als sich aus Richtung des asphaltierten Feldwegs von hinten ein Auto näherte. "Ich informierte die Kinder, dass ein Auto von hinten kommt, damit sie zur Seite gehen. Aber das Auto blieb stehen, deshalb drehten wir uns zu dem Auto um", erinnert sie sich. Laut der Zeugin handelte es sich um ein dunkles Auto. Fahrer und Beifahrer sollen dunkle Haare gehabt haben. Ob noch weitere Personen im Auto saßen, konnte die Frau nicht erkennen. Ebenso wie das Nummernschild. "Es dämmerte und die Scheinwerfer waren an und leuchteten quasi auf uns", meint sie.

Vorfall wird Ordnungsamt gemeldet