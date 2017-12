Calw Traumahelfer unterstützen bei Selbsthilfe

Calw. Eingeladen hatte der Verein StadtLandKultur und der Diakonieverband Calw. Da der Referent aus Regensburg kurzfristig zu diesem für Calw richtungsweisenden Projekt anreiste, lud die Volkshochschule (VHS) in ihr Haus ein.

Vorab betrachtete das Publikum einen Spiegelbaum im Foyer der VHS. Der Calwer Künstler Lothar Hudy und vier syrische Flüchtlinge schufen dieses Kunstwerk, bestehend aus 85 kleinen Spiegeln. Eine Zahl, die an die Lebensjahre Hermann Hesses angelehnt ist. Rolf Johnen erkannte in dem Friedensspiegelbaum einen Weg, "um das kulturelle Miteinander unter den hier Beheimateten und mit den Zugereisten zu fördern". Der Spiegel diene als zweideutiges Symbol. Einerseits als Zeichen eigener Eitelkeiten und Wollust, andererseits eigener Selbsterkenntnis, Klugheit und Wahrheit. "Jemanden den Spiegel vorhalten oder das Spiegelbild der Seele – beides Redewendungen, die wir alle kennen", so Johnen.

So war die Spiegelung, die Menschen sich gegenseitig bieten, Bestandteil des Vortrages des Professors der Regensburger Universitätskliniken, Thomas Loew. Beeindruckend war ein Beispiel eines vier Monate alten Fötus im Mutterleib. Dieser zeigte deutliche Reaktionen auf eine gespielte, lautstarke Stressszene im Umfeld der Mutter. Es sollte die erste Traumatisierung eines kleinen Menschenlebens darstellen.