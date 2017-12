Calw Tennisclub Alzenberg will seine Möglichkeiten erweitern

Calw. Vier Wochen ist es her, dass der TSV Calw sein Sportzentrum eingeweiht hat. Hunderte Besucher waren gekommen, um die neue Heimat des Vereins in Augenschein zu nehmen. Darunter auch Vorsitzender Ulrich Kurpiel und seine Vorstandskollegen vom Tennisclub Alzenberg. Noch am Eröffnungswochenende unterzeichnete Kurpiel den Kooperationsvertrag zwischen seinem Verein und dem TSV Sportzentrum.