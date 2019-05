Calw Streetfood-Festival lockt in Hessestadt

Die Besucher des Streetfood Festivals am unteren Ledereck haben die Qual der Wahl: Bei 15 Trucks, die unter anderem Langos, Baumstriezel, Crêpes, Lockenkartoffeln und Eis verkaufen, bleiben kaum Wünsche offen. So mancher Wagen macht auch optisch einiges her. So sitzt ein aufgeblasenes Känguru auf dem kultigen, gelben Bus eines Texas BBQ-Stands und hinter der Theke des Cocktail-Wagens werden die Mischungen vor einer bunt beschriebenen Tafel-Wand geschüttelt.

Weiter die Lederstraße hoch sticht der Geruch von Parmesan und geräucherter Salami in die Nase. Italienische Stände mit allerlei Käse-, Wurst und Brot-Sorten reihen sich aneinander. Hier und da werden auch Handtaschen oder getrocknete Tomaten und natürlich der ein oder andere "Vino" verkauft.

Das Wetter ist regenfreier als erwartet, doch zur Eröffnung der Trucks und Straßenstände am Mittwoch um 15 Uhr ist wenig los. Je näher der Abend rückt, umso größer wird jedoch das Getümmel vor den Theken. Einige Besucher, die ihre Runde gedreht haben, machen es sich an den Biertischen am unteren Ledereck bequem oder warten auf den Start in die Kneipennacht.