Calw Sport, Party und gutes Essen

Calw-Hirsau. Seit Monaten laufen bereits die Vorbereitungen für das Feldhandballturnier der Handballabteilung des TSV Hirsau und des Fördervereins mit Unterstützung der SG Hirsau-Calw-Bad Liebenzell.

Aufgrund der rückläufigen Zahl der Anmeldungen in den vergangenen Jahren wurden bis auf weibliche und männliche A- und B- Jugenden die unteren Jahrgänge nicht mehr ausgeschrieben. Aber auch die angebotenen Klassen tun sich schwer, so kurz nach Rundenende einen Turnierbesuch zu planen. Es bleibt abzuwarten, ob und wie viele sich kurzfristig noch dafür entscheiden, heißt es vonseiten der Organisatoren. Da auch noch vor und nach Pfingsten Qualifikationsspiele stattfinden, werden einige Mannschaften aufgrund einer möglichen Verletzungsgefahr nicht spielen können oder dürfen. Nichtsdestotrotz haben die gastgebenden Vereine ein stattliches Programm auf die Beine gestellt. Den Auftakt bildet am Freitag ab 19 Uhr das zweite Bubble Soccer-Spiel in der Geschichte des Pfingstturniers. Parallel dazu findet ein Siebenmeter-Turnier für Jedermann statt. Anschließend soll ein DJ für die richtige Stimmung sorgen. Der Eintritt ist an diesem Abend frei.

Auf der Speisekarte stehen wie jedes Jahr Göckele, Rote Wurst, Currywurst, Pommes, Schnitzel und Gyros. Mit reichhaltigem Frühstücksbuffet und nachmittags mit Kaffee sowie hausgemachtem Kuchen und Torten ist für die Besucher im Festzelt gesorgt.