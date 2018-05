Calw Sommernacht fällt dieses Jahr aus

Auch das Konzept für einen Citymanager nimmt Konturen an. Voraussichtlich im Herbst soll es vor dem Gewerbeverein sowie dem Gemeinderat präsentiert werden. Noch vor den Sommerferien werden die in Projektgruppen gesammelten Aspekte in die Erarbeitung eines Konzeptes fließen. "Wir haben die Ärmel hochgekrempelt, sind mittendrin und freuen uns auf das nahende Ziel", fasste Stotz zusammen. Und auch Oberbürgermeister Ralf ­Eggert versicherte seinen Rückhalt. Ein Citymanager biete die Möglichkeit, unter einheitlich beratender Führung alle Beteiligten zu verzahnen und eine Marke Calw zu bilden.