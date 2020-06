Calw Rowdys demolieren und besprühen Klostergemäuer

Jahr für Jahr ein Touristen-Magnet

Die Hirsauer Klosterruine ist nicht nur ein Kulturdenkmal von herausragender Bedeutung, sondern Jahr für Jahr ein Anziehungspunkt für viele Touristen. Der Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Pforzheim, zuständig für die Erhaltung der Mauern, werde daher Anzeige erstatten, heißt es in der Mitteilung weiter. "Die Polizei wurde bereits mündlich vom Landesbetrieb über die Beschädigungen informiert", so Hörrmann. Angezeigt werde der Vorfall im Laufe des Montags, gab der Geschäftsführer an. Außerdem sei ein Steinmetz mit der Begutachtung der Schäden beauftragt worden. "Wir werden nicht zulassen, dass kulturelles Erbe, das wir bewahren wollen, auf diese Weise zerstört wird", betonte Hörrmann. Man wolle klare Kante zeigen und wenigstens dazu beitragen, die bislang unbekannten Täter zu ermitteln. Dies sei beispielsweise unlängst nach Beschädigungen am Residenzschloss in Mergentheim gelungen.