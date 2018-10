Calw Raiffeisenbank muss Filialen schließen

So werden die Geschäftsstellen Würzbach, Rohrdorf und Ebershardt zum Ende des Jahres geschlossen. Zugleich, so Haselbach, geht ein Geldautomat und Kundenservice-Terminal auf dem Gelände von Elektro-Seeger in Rohrdorf in Betrieb. In Zavelstein werden der persönliche Service und die Beratung ebenfalls zum Jahresende eingestellt. Es bleibt ein Geldautomat und ein Kundenservice-Terminal. Die Beratung der Kunden aus Zavelstein und Würzbach erfolgt dann in der Geschäftsstelle Altburg. Deren Leiter Bernd Großhans wies auf das seit Mai bestehende telefonische KundenServiceCenter hin sowie auf die Ausweitung der persönlichen Beratungszeiten nach vorheriger telefonischer Vereinbarung.

Auf Entwicklung reagieren

"Von Jahr zu Jahr stellen wir fest", sagte Walz, "dass immer mehr Kunden das Online-Banking nutzen." Aufsichtsratsvorsitzender Markus Wendel wies darauf hin, dass Untersuchungen innerhalb der Bank ergeben haben, dass in einigen Filialen nur noch drei oder vier Kunden pro Stunde an den Schalter kommen. Dabei fragen sie vor allem Dienstleistungen nach, die man auch am Serviceautomaten erledigen kann.