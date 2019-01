Calw Radetzkymarsch krönt Neujahrskonzert der Musikschule

Eingebettet zwischen zwei Ballettaufführungen begrüßte der Vorsitzende des Freundeskreises, Bernd Pletschen, den griechischen Gast in dessen Landessprache. Pletschen nutzte die Gelegenheit, die Arbeit des Freundeskreises zu beschreiben. "Der Kreis und die Musikschule arbeiten bereits seit fast 45 Jahren eng und erfolgreich zusammen." Dabei funktioniere das Miteinander vertrauensvoll, transparent, strukturiert und freundschaftlich. Durch Spenden flossen im vergangenen Jahr Zuschüsse an Musiker, die sonst nicht die Möglichkeit gehabt hätten, das Musizieren zu erlernen, weil sie es sich schlichtweg nicht leisten können, so Pletschen. Das betraf im vergangenen Jahr etwas mehr als 40 Kinder und Jugendliche. Zum anderen wurden Projekte in allen Abteilungen der Musikschule gefördert. Beispielsweise erhielten die Aurelianer Zuschüsse zur bereits erwähnten CD-Produktion. Auch verhalf der Förderverein zu einem Ballettboden im Tanzhaus in der Altburger Straße sowie zu einer Orchesterfreizeit in Latsch.

Letztendlich stelle sich die Förderung der drei Musikschulsparten als Bereicherung für die Stadt dar. Pletschen überreichte dem OB, gleichzeitig Schirmherr der Veranstaltung, einen mit dem Musikschullogo gestalteten Regenschirm.

Instrumental, tänzerisch und singend reihten die jungen Künstler dann einen Höhepunkt an den nächsten. Die Junge Philharmonie unter der Leitung von David Raiser eröffnete mit Händels Feuerwerksmusik das Vorspiel, um später mit einem Bouree und Menuett gekonnt nachzulegen. Das Ballett unter der Leitung von Christa Steyer präsentierte Adolph Adams Frühlingstanz. Der französische Opern- und Ballettkomponist lieferte auch die Vorlage für den Solisten Lukas Plappert zu dessen Spiel auf der Viola. Seine und die der jungen Philharmonie mit Sonderbeifall bedachte Darbietung der "Giselle" überzeugte. Ebenso eine Mazurka des Balletts. In die Dramaturgie des Programmablaufs passte das 24-köpfige Gitarrenorchester der Musikschule unter der Leitung von Helmut Rauscher perfekt. Die Klänge der Gitarren beeindruckten bei Maria Linnemanns "The Parting Glass", bevor das Ensemble aus Gitarrenschülern und -lehrern einen feurigen Tango aus den Saiten zauberte.

Dass die Musikschule im Laufe der Jahrzehnte den Ruf als "Künstlerschmiede" erwarb, war spätestens beim Klavierquartett g-Moll (Mozart) hörbar. Emilia Hafner (Violine), Valentin Stotz (Viola), Carlotta Raiser (Violoncello) und Samuel Heinrich (Klavier) machten deutlich: Calw wird nicht Endstation einer Entwicklung von Nachwuchskünstlern sein.

Fetzig tanzte die Jazz-Dance-Gruppe unter der Leitung von Sabine Steimle unter anderem zu dem Song "Run boy run". Nochmals beeindruckten die Jungen Philharmoniker mit ihrem Können, als sie den Philomelenwalzer nach Strauß spielten. Wie es sich für ein Neujahrskonzert gehört, spielten sie ganz zum Schluss den Radetzkymarsch. Dabei überraschten entsprechend gekleidete Balletttänzerinnen im Hintergrund. Sie boten mit ihrer Choreografie den schön anzusehenden Farb­tupfer.