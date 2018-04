Calw Polizeibekannter Italiener lebt unter falscher Identität

Bei einem Antrag für eine Pkw-Finanzierung eines 30-jährigen Italieners in einem Stuttgarter Autohaus ergab eine Überprüfung der Papiere durch die Finanzierungsprüfstelle, dass es sich bei den vorgelegten Dokumenten um Fälschungen handeln soll. Daraufhin wurde die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeirevier Calw eingeschaltet, da der Mann in Calw gemeldet ist.

Das Amtsgericht Tübingen erließ aufgrund des Vorwurfs, gefälschte italienische Identitätspapiere zu besitzen und zu benutzen, Haftbefehl gegen den Italiener und ordnete die Durchsuchung seiner Wohnanschrift in Calw und der Wohnung seiner Freundin in Sindelfingen an.

Beamte des Polizeireviers Calw nahmen den 30-Jährigen am Dienstagmorgen um 6 Uhr an seiner Arbeitsstelle in Sindelfingen fest. Im Lauf der Maßnahmen wurden die gefälschten Papiere sichergestellt. Mithilfe von polizeilichen Informationssystemen konnte zwischenzeitlich die richtige Identität des Mannes aufgedeckt werden.