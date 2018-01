Calw Politikern Löcher in den Bauch gefragt

Thomas Blenke gab mit seinen Antworten interessante Einblicke in die aktuelle Sicherheitslage und seinen Alltag als Politiker in der Landesregierung. Auch die Schüler mussten sich wiederum den Fragen Blenkes stellen. Da ging es zum Beispiel um die Gewaltenteilung in Deutschland. Die Schüler wussten über Judikative, Legislative und Exekutive Bescheid. Am Ende der Unterrichtsstunde ermutigte Blenke die Neunt- und Zehntklässler selbst in der Politik aktiv zu werden. "Deutschland braucht junge Menschen wie euch, die sich einbringen und mitgestalten", so Blenke. "Dafür gibt es die Jugendorganisationen unserer Parteien.", gab er ihnen mit auf den Weg.

Was haben die Erwachsenen zu sagen?

Sehr schnell war die Unterrichtsstunde dann zu Ende und der Landtagsabgeordnete verabschiedete sich von Schülern und Lehrern. Anschließend blieb noch Zeit für ein kurzes Gespräch unter Erwachsenen mit der Schulleitung und Vertretern aus dem Vorstand des Trägerkreises der Privatschule. Weitere Infos zur FESN gibt es im Internet unter www.fesn.de.