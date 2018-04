Calw Parkscheinautomaten werden ausgetauscht

Bei den neuen Automaten werden die Autofahrer ihren Parkschein dann auch mit der EC-Karte bezahlen können, anstatt wie bisher nur in bar. Eine Neuerung bleibt den Calwern allerdings verwehrt: "Von der Handy-Bezahlfunktion nimmt das Ordnungsamt Abstand, weil andere Kommunen damit keine guten Erfahrungen gemacht haben", sagt Eggert. In Pforzheim beispielsweise habe sich die Technik nicht bewährt, bei der man per App auf dem Smartphone den Parkschein bezahlen kann. Zum einen könne man nur schwer nachvollziehen, wer über welchen Dienst was gezahlt hat, zählt der OB auf. Zum anderen seien die Automaten sehr ­störungsanfällig, vor allem bei extremen Temperaturen. "Wenn es eine Störung gibt, kann man keinen Parkschein lösen, dann bekommt man einen Strafzettel und das wiederum führt zu Komplikationen", führt er weiter aus.

Erschwerend kommt hinzu, dass eine Menge Start-up-Unternehmen sich dem Bezahlen per Smartphone angenommen haben. An sich ja eine gute Nachricht, sind doch dann zeitnah Verbesserungen erwarten. "Das führt aber dazu, dass es viele verschiedene Anbieter gibt und keinen einheitlichen Standard", erklärt Eggert. Im Extremfall müsste man also je nach Anbieter mehrere Apps auf dem Smartphone haben, um überhaupt einen Parkschein ziehen zu können.

Endgültig versperren will sich die Stadt der neuesten Zahlweise aber nicht. Immerhin würde es den Verantwortlichen eine Menge Arbeit ersparen, wenn sie keine Münzen mehr einsammeln müssten. "Die neuen Automaten könnte man aufrüsten, sobald die Technik verlässlich ist", kündigt der OB an. Solange wird eben auf die Zahlung per EC-Karte gesetzt. "Das ist nachvollziehbar, sicher und die Karte hat man auch immer dabei."

Trotz aller Zweifel wird ein Testautomat in Betrieb genommen, der an einem gut besuchten Parkplatz aufgestellt wird. "Dort können wir beobachten, wie es läuft."