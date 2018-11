Calw Niemand wird in der Gemeinde vergessen

Calw-Wimberg. "Sie sind für viele Menschen oft das einzige Verbindungsglied nach außen und geben der Gemeinde ein Gesicht", sagte Diakon Bertram Bolz. Er dankte den Frauen und Männern, die diese Aufgabe übernehmen. Von mehr als 200 ehrenamtlichen Helfern in der katholischen Kirchengemeinde bildet der Besuchsdienst die größte Gruppe. Und doch arbeiten sie oft unbemerkt.

Zusammen mit Pater Reji John und dem Besuchsdienst gestaltete Bolz die Eucharistiefeier in der Maria Frieden Kirche auf dem Wimberg. Sie war auf die Bedeutung der oft nicht einfachen, jedoch sehr wertvollen Aufgabe des Besuchsdienstes ausgerichtet. "Er ist ein anderer Aspekt für das, was Gemeinde sein kann und soll", unterstrich Bolz. Denn die Frauen und Männer, die sich auf den Weg machen, um für die Menschen da zu sein, haben keine einfache Aufgabe. Sie erleben viele unterschiedliche Situationen. So könne auch der eigentlich freudige Anlass eines Geburtstags plötzlich von Traurigkeit geprägt sein, weil die Menschen von Einsamkeit, Verlust oder anderen Erschwernissen des Lebens geplagt sind. "Dann gibt es keine schnellen und tröstenden Antworten. Es ist wichtig, da zu sein, weil Traurigkeit sich nicht einfach wegreden lässt", sagte der Diakon.

Jeder Einzelne investiert Zeit und Kraft