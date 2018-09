Calw Neuer Wanderweg wird feierlich übergeben

Stadt, Forst und Straßenmeisterei gestalteten die Strecken. Drei Rundgänge mit Gehzeiten zwischen eineinhalb (2,3 Kilometer) und vier Stunden (6,8 Kilometer) stehen zur Auswahl. Unabhängig davon, für welche Tour sich Wanderer entscheiden, erleben sie herrliche Aussichten und erfahren vieles über Geschichte, Denkmäler, Persönlichkeiten, Bauwerke und technische Errungenschaften. Insgesamt 42 Stelen und rund 50 Hinweistäfelchen mit dem Logo, das die Nikolausbrücke abbildet, haben die Initiatoren aufgestellt.

So erinnert der Weg unter anderem an den in Vergessenheit geratenen "Götz-von-Berlichingen-Weg" oder das ­Fackeln am Hohen Fels. "Ein Gedicht zu Vorstellung der Schwarzwaldbahn lässt sich auf heutige Gegebenheiten der Hesse-Bahn umlegen", meinte Stopper. Ein Künstler-Weg erinnert an diverse Persönlichkeiten, und natürlich spielt auch Hermann Hesse beim Calwer Rundweg eine Rolle. Der passende Faltplan liegt in der Stadtinformation aus.

"In Calw geht es künftig rund. Die Botschaft des Weges ist ein wichtiger Faktor der Erinnerungskultur", sagte der städtische Leiter des Fachbereichs Kultur, Hans-Martin Dittus. Er sei froh über die Entstehung dieses vielseitigen Angebots.

Dass der Weg genau pünktlich zum Tag des offenen Denkmals eröffnet wurde, setze dem Projekt die Krone auf. "Was Renate und Bernhard Stopper geleistet haben, lässt sich kaum in Worte fassen. Den dahinter stehenden Aufwand kann man nur erahnen", betonte Seyfried, ehe er mit der Enthüllung der Übersichtstafel am oberen Marktbrunnen den Weg "Rund um Calw" offiziell an die Stadt übergab.