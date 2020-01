Calw Natur wird als Müllkippe missbraucht

Zwei Stunden Arbeit

"Die betroffene Fläche befindet sich sogar in Privateigentum und der Parkplatz ist dort nur geduldet", führt Gunzenhäuser aus. Zuständig für die Sauberhaltung des Parkplatzes sei die Straßenmeisterei. Doch egal wer das Schlamassel entfernen muss – "es ist immer mit einem hohen personellen und zeitlichen Aufwand verbunden", ärgert sich Gunzenhäuser. "Ein bis zwei Mann haben etwa zwei Stunden Arbeit damit, plus die An- und Abfahrt." Das kostet natürlich auch Geld. Zwar im Einzelfall nicht besonders viel – etwa 150 bis 200 Euro, wenn kein Schadstoff dabei ist, schätzt der Bauhofleiter. Über das Jahr verteilt müsse jedoch allein der Bauhof etwa einmal wöchentlich die Schauplätze illegaler Müllentsorgung reinigen, ebenso ergehe es Straßenmeistereien und den anderen Bauhöfen im Kreis. "Allein bei der Stadt Calw kommt so ein Betrag von über 10 000 Euro zusammen und diese Kosten muss die Allgemeinheit tragen", betont Gunzenhäuser.