Calw Modernes Krippenspiel

Dekoration gebastelt

Für den Gottesdienst am Nachmittag des Heiligen Abends in der Stadtkirche (ab 15 Uhr) haben die Kinder mit ihren Betreuern ein Krippenspiel mit Musik aus der Feder der Calwer Musikerin Martina Theurer einstudiert. Mit modernen Melodien erlebten die Kinder die Weihnachtsgeschichte ganz neu. Als Höhepunkt wurden Teile des Singspieles aufgenommen. Mit Hilfe einer CD können die Kinder bis zum Christfest weiter üben. Außerdem haben die Teilnehmer selbst die Dekoration gebastelt. Es gab einen Malwettbewerb und die Kinder gestalteten ein passendes Bilderbuch zum Krippenspiel. Nun gehen die Vorbereitungen weiter. Ab Samstag, 17. November, wird wöchentlich samstags von 16.30 bis 18 Uhr in der Stadtkirche geprobt. Kinder zwischen sechs und 14 Jahren sind eingeladen mitzumachen, heißt es von der evangelischen Kirchengemeinde. Auch jetzt können Kinder noch in die Proben einsteigen.

Am 24. Dezember ab 15 Uhr rufen die Hirten in der Stadtkirche dann: "Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben – keiner ist Zuhaus’ geblieben. Alle werden abgezählt, weil Augustus das gefällt."