Calw Mit vielen Partnern in einem Boot

Druckfrisch werden die Tourismuswerber auf der CMT das aktuelle Erlebnismagazin und die neugestalteten Gastgeberverzeichnisse vorstellen. Im 60-seitigen Erlebnismagazin werden die touristischen Angebote der Region nicht nur aufgelistet, sondern in Interviews und Geschichten erzählt. Schwerpunkte bilden die Themen Trekking, E-Biking sowie kleine Genussmanufakturen.

Zu den Wanderhighlights zählen mittlerweile fünf zertifizierte Wanderwege, deren Besonderheit auf schmalen Wegen und Pfaden liegt. Neu ist der 7-Berge-Weg, der in einzelnen Touren, oder als Gesamttour mit knappen 16 Kilometern zu erwandern ist.

Im neuen Gastgeberverzeichnis sind erstmals alle Orte der Region übersichtlich für die Gäste zusammengefasst und in zwei verschiedene Ausgaben nach Hotels, Pensionen, Gaststätten und Ferienwohnungen, Gästezimmer, Campingplätze aufgeteilt.

Neben den neuen Broschüren zur Tourismusregion Nördlicher Schwarzwald wird sich die Region auch mit zahlreichen Aktionen der Städte und Gemeinden sowie der touristischen Partner und Leistungsträger aus dem Nördlichen Schwarzwald präsentieren. Eine Besonderheit am Messestand wird in diesem Jahr ein Aktionsstand der Kaffee-Manufaktur Bad Wildbad sein. Hier können die Besucher der Messe eine eigens kreierte Espressomischung à la Nördlicher Schwarzwald verkosten.

Unterstützt wird die Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald an den verschiedenen Messetagen mit Präsentationen und Aktionen vom Baumwipfelpfad Schwarzwald, dem Teinachtal, der Stadt Nagold, der Stadt Bad Herrenalb, der Stadt Neubulach mit der Stollengemeinschaft Neubulach, dem Heidelbeerdorf Enzklösterle und der Stadt Bad Wildbad, der Stadt Calw, der Stadt Wildberg, dem Farenhof Schäfer mit den Blackforest Hotrods, dem Schwarzwaldhof Enzklösterle, dem Hotel Berlins KroneLamm und der WildLine Hängebrücke Bad Wildbad.

Als Daueraussteller wird das Standpersonal der Tourismus GmbH bei der Werbung um neue Urlaubsgäste von der Paracelsus-Therme Bad Liebenzell und den Schömberger Gastgebern unterstützt.

Der Stand der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald ist in der Halle 6 am Stand B 68 im Rahmen der Schwarzwaldpräsentation zu finden. Am ersten Wochenende der CMT am 12. und 13. Januar ist die Region Nördlicher Schwarzwald darüber hinaus auf der Sonderausstellung Fahrrad- und ErlebnisReisen mit Wandern in der Halle 10 am Stand E56 mit weiteren Partnern aus dem Schwarzwald vertreten.