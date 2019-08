Calw Minister Lucha besucht Frauenhaus

Was klar wird: Um all diese Probleme im Calwer Frauenhaus zu lösen, braucht’s vor allem eines: "Mehr Geld!" So eine der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen des Calwer Frauenhauses - von der man öffentlich weder den Namen nennen, noch ein Bild zeigen darf - weil die (Ehe-)Männer der im Frauenhaus schutzsuchenden Frauen immer mal wieder auch als "Stalker" der Frauenhaus-Mitarbeiter auffallen. Nur eines der vielen Probleme und "besonderen Herausforderungen", die diese Einrichtung mit unfassbar viel Engagement der Mitarbeiterinnen zu bewältigen hat.

Seine "zwei Geldkoffer" habe er heuer zwar vergessen mitzubringen, reagierte Minister Lucha auf die Forderungen der Calwer Aktivistinnen, aber der vermehrte Finanzbedarf für die Frauenhäuser im Land stehe auch für ihn außer Frage. Vor allem "um mehr Plätze eben gemäß der Istanbul-Konvention auch bei uns zu schaffen". Auch für den Ausbau einer flächendeckenden Beratungs-Infrastruktur für durch häusliche Gewalt in Not geratene Frauen brauche man mehr Mittel - für die man aktuell in den anlaufenden Haushaltsberatungen auch kämpfen werde. "Eine konkrete Zahl sage ich jetzt nicht", so Lucha weiter. Weil "es da schwierig wird" - schließlich lägen über der Einnahmesituation des Landes "mehr dunkle Wolken als über Ihrem schönen Calwer Nagoldtal".

Aber damit der Minister sich einen eigenen Eindruck machen konnte, wie dringend diese Gelder in den Frauenhäusern tatsächlich gebraucht werden, wurde ihm nach dem Empfang das (extrem) außerordentliche Privileg zuteil, als Mann das Calwer Frauenhaus besuchen zu dürfen. Wofür er - wie die betroffenen Frauen - in den VW-Bus der Einrichtung "gepackt" wurde, um einmal eine solche "Flucht" ins sichere Frauenhaus-Asyl am eigenen Leib nachzuerleben. "Da müsse der Herr Minister durch", hatte dazu im Vorfeld das für die Organisation dieses Besuchs zuständige Referat in Luchas Ministerium gesagt, denn "so’n verwöhnter Minister-Hintern" sei ja sonst eher "ganz anderen Komfort" gewöhnt. Aber diese besondere Erfahrung sollte ja auch die Motivation von Manne Lucha befördern, in den Haushaltsverhandlungen als Verhandlungsführer "wirklich alles" für die künftige finanzielle Förderung der Frauenhäuser zu geben.